MOLINA ZAPRIJETIO HRGOVIĆU: ‘Ozlijedit ću ga u ringu’

Autor: J.V.H.

Subotnji Hrgovićev protivnik kao da nije ni najmanje impresioniran Filipovim samopouzdanjem. Iako naš Filip izlazi u medije s izjavama o nikad boljoj formi, Molinu kao da te izjave ni najmanje ne dotiču. Iskusni Amerikanac vjeruje da je previsoka prepreka za Hrgovića.

Ovaj iskusni Amerikanac (27 -5 – 0) vjeruje da je sposoban dovesti našeg boksača u situaciju u kojoj još nije bio.

“Zvali su me da se borim s Hrgovićem. Zvali su me i za Joea Joycea, Daniela Duboisa te mnoge druge. Ako me pitate s kime se želim boriti? Onda ću vam reći da mi se sviđa dvoboj s Hrgovićem. Uzbuđen sam oko ovog meča. Smatram da on čini puno pogrešaka. Kad tad će se boriti s nekim tko će ga ozlijediti u ringu, a mislim da sam to upravo ja. Mislim da sam ja taj koji će ga dovesti u situacije u kojima bi mogao pomisliti – ‘Znači ovako djeluje teškaški udarac’. Vjerujem i da sam dovoljno snažan, trenirao sam naporno za ovaj meč i spreman sam ga dovesti u poziciju u kakvoj još nije bio”, hrabro je poručio Molina u razgovoru za IFL TV.

Iza Amerikanca iz Teksasa su 32 profesionalna meča, Hrgović je tek na 9 i sigurno je da se radi o stanovitoj prednosti za Molinu koji su u karijeri bio izazivač najboljih dok Filip tek pokušava plasirati svoje ime na boksačko nebo.

“Da, sa mnom stiže i puno iskustva, no ne zanima me s kakvim se dosad borcima Hrgović suočavao. On se nikad nije borio s opasnim udaračem poput mene. Stoga smatram da ćemo u subotu doznati puno toga. Prije svega, mogu li ja još uvijek povući okidač. Kod Hrgovića vidim puno rupa, imam spremnu dobru taktiku i sada je na meni da je realiziram”, upozorava Molina pa dodaje:

“Proučili smo ga. On je vrlo, vrlo velik i snažan lik, ali su i svi ostali u teškoj kategoriji. Ne postoji nitko u vrhu za koga možete reći da nije snažan. Nije ovo ništa novo za mene. Vrijeme je da se poslužim svojim iskustvom, uđem u ring i iskoristim njegove slabosti. Za mene pobjeda ili poraz ne mijenjanju ništa”, zaključio je ‘Drummer Boy’ koji je, izuzev poraza u debiju, gubio samo od elitne konkurencije koja uključuje i Anthonyja Joshuu i Deontaya Wildera.