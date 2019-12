MOLINA HRGOVIĆU: ‘Došao sam nekoga nokautirati čovječe!’

Autor: Dnevno

„Zadovoljan sam svojom kilažom, savršeno je pogođena. Dva mjeseca se nisam vagao. Samo sam jako trenirao i zdravo se hranio. Mislio sam da ću biti koji kilogram teži, ali drago mi je da je ovako”, rekao je za RTL Hrgović kojemu je protivnik Molina na vaganju izgledao nervozno.

“Inače je dosta flegmatičan tip, a danas je došao nabrijan što znači da me respektira i da je pao pod dojam i uplašio se. Za mene je to dobro”, rekao je Hrgović i dodao da je sigurno da ga čeka težak meč i da se ne smije opustiti. Sigurno je da će se Molina boriti do kraja”, rekao je Hrgović.

“Molina kaže da je teži nego ikad i spremniji nego ikad, ali sve ćemo vidjeti. Mislim da će moja najbolja izvedba sigurno biti dovoljno dobra da ga pobijedim. Trebam biti budan i ne smijem se opustiti i odraditi ono što znam i što sam radio zadnjih 12 tjedana i bit će dobro”, kazao je Hrgović kojega sutra čeka najteža borba dosadašnje karijere, kojom bi ako pobijedi, mogao napokon doći do ozbiljnih borilačkih ponuda.

“Jako sam opušten s obzirom na priredbu na kojoj se borim. Najveća pozornica svijeta me sutra čeka. Jako se dobro osjećam, opušten sam što znači da sam rođen samo za najveće stvari”, zaključio je Hrgović.

Molina je nakon vaganja rekao da je u životnoj formi i da je najteži “na dobar način”, što se tiče mišićne mase.

“Nisam došao ovdje pobijediti na bodove, došao sam ovdje nekoga nokautirati, čovječe. Težina mi je odlična, jako sam zadovoljan njome. Nikada nisam bio ovako opasan. Spreman sam za sutra. Došao sam po pobjedu. Ovo je prva ozbiljna borba u kojoj će Hrgović biti. Došao sam po pobjedu“, rekao je Eric Molina za RTL nakon vaganja.