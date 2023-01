MMA ZVIJEZDA UHVATILA PEDOFILA: Promatrao djevojčicu od 13 godina, pogledajte što je napravio prije nego što je došla policija

Dustin Lampros profesionalni je MMA borac koji je sada postao itekako poznat jer je ulovio nekoliko pedofila i predao ih policiji, ali prije toga im je očitao bukvicu i ponižavao ih prisiljavajući ih da rade sklekove i čučnjeve.

“Govoriš da ti je žao, a došao si s marihuanom, kondomima i dekicom na sastanak s 13-godišnjakinjom u parku”, rekao je pedofilu prije nego što ih je javno osramotio.

“Ja sam seksualni predator i nikad više neću razgovarati s 13-godišnjim djevojčicama”, govorio je pedofil dok je radio čučnjeve na nagovor Lamprosa.

Zbog svojih postupaka postao je cijenjen u društvu, a Lampos je jednom pedofilu rekao: “Ti si 31-godišnji muškarac koji se vozio 45 minuta automobilom kako bi se našao s 13-godišnjakinjom. Jesi li ozbiljan? Što da se 13-godišnjakinja pojavila večeras? To su dva kaznena djela.”

TUF 29 alumni @Scrappy135mma has made it his mission to catch child predators and turn them over to the police 🎥 (via 561pc – IG) pic.twitter.com/MyGn2ecOlV

