MMA legenda šokirala izgledom: Svi se pitaju gdje su nestali mišići?

Život nakon profesionalne karijere zna biti dosta izazovan za profesionalne sportaše, a dosta njih se po završetku karijere okreće novim stvarima koje im ispunjavaju svakodnevicu.

Veliko zanimanje javnost pobudio je poznati MMA borac, Alistair Overeem, koji se pojavio u javnosti dosta drugačiji nego što smo ga zapamtili tijekom velike karijere.

Overeem je izgledao je neprepoznatljivo, s očigledno smanjenom kilažom i podsjećao je na dane s početka karijere kad je bio poluteškaš i već su mnogi pomislili kako nešto nije uredu s bivšim borcem.

Novo poglavlje

“Radim jako puno novih stvari za svoje zdravlje. Ovo je moje sljedeće poglavlje, promoviranje zdravlja. Postao sam vegetarijanac”, iznenadio je objašnjenjem Overeem i nastavio:

“Nemam više želju jesti meso. Meso nije dobro za ljude, jako loše utječe na vas. Da, ono je ukusno. Ja i dalje mogu jesti meso, jednostavno sam izabrao da ga ne jedem”, rekao je Alistar za Bloody Elbow i na kraju iznenadio:

“This is not my thing anymore.”

Alistair Overeem has announced his retirement, and detailed the lifestyle changes that led to his recent weight loss.

Link to full story on the next tweet. pic.twitter.com/FYbvXC7rfc









— Bloody Elbow (@BloodyElbow) July 4, 2023