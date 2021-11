MMA BORAC ŽIVI DVOSTRUKI ŽIVOT; NOĆU SE OBLAČI KAO ŽENA! ‘Udarci u lice nisu ništa strašno, ali slomiti nokat…’

Meksički MMA borac Diego Garijo vodi, u najmanju ruku zanimljiv, dvostruki život. Ovaj osebujni 41-godišnji borac već je dugo na sceni, a sebe opisuje kao borca i umjetnika.

Po danu je MMA borac dok se noću oblači kao žena i postaje drag-queen. Ponekad se zna dobro potući u oktogonu, a ponekad nalakira nokte i odlazi u život.

U veliko intervjuu za popularni Vice magazin, Garijo je objasnio kako izgleda njegov život, ali i što ga je navelo da se oblači kao žena.

“Umjetnost i borba, da. Kada je loš dan, odem na trening i spariram, ne zato da bi udario nekoga, nego zato što želim primiti nekoliko udaraca. Odmah se osjećam bolje. Kad se borim svi ostali problemi su beznačajni, cilj je preživjeti borbu”, započeo je Diego pa otkrio:

“Depilacija boli, ali znate što je najgore? Slomiti akrilni umjetni nokat. Što se tiče udaraca u lice to nije ništa strašno. Dobro ih podnosim. Nisam dobar tehničar u borbi, ali sa izdržljiv i zato sam često uspijevao pobjeđivati borce koji su, realno, bolji od mene. Ja samo nastavim, bez obzira na udarce koje primam.”

I’m happy to see that my interview with MMA-Fighter and Drag Queen Diego Garijo is now available in english, spanish, french, dutch and greek https://t.co/IrTuIhbEyO

