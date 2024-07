Miočić se vraća, evo kad legendu hrvatskih korijena čeka najveća pozornica

Autor: Ivor Krapac

Dugo već čeka, no razdoblje Stipe Miočića bez mečeva bliži se kraju. Tako govori najava Jona Jonesa da će se ponovno boriti 9. studenog, što najavljuje i Miočićev povratak u akciju s obzirom na to da bi upravo borilačka legenda hrvatskih korijena bila na putu Jonesu u njegovom narednom nastupu, po ranijim najavama Dane Whitea, prvog čovjeka UFC-a.

Podsjetimo, Miočić i Jones su se već trebali sresti. Meč je bio u planu lani u studenom na priredbi UFC 295 u New Yorku, no tada je došlo do otkazivanja tog dvoboja zbog Jonesove ozljede. Novi meč također će biti u New Yorku. Mjesto održavanja je slavna dvorana Madison Square Garden.

Za Miočića, najava nove borbe donosi i nove pripreme, u kojima je ozbiljno bio prije borbe koja je morala biti otkazana zbog Jonesove ozljede. Tada je slavni borac hrvatskih korijena pričao da još nije za otpisivanje. Sada ima 41 godinu, u kolovozu će proslaviti 42. rođendan, a lani je pričao da se osjeća jako spremnim.

Jon Jones is coming back – and we know exactly when! https://t.co/jYn4eRyXG6 — Bloody Elbow (@BloodyElbow) July 5, 2024

‘Izgubit ćete novac ako se kladite protiv mene’

“Mislite da ću izgubiti? To je vaša stvar. Ako ćete se kladiti protiv mene, izgubit ćete novac. Žalim zbog toga, ali ja idem dalje”, pričao je Miočić dok se približavao meč koji je kasnije bio otkazan. Dodao je da se osjeća jako i dobro, da udara jače nego mnogi ljudi misle.









Mnogi su borilačku legendu hrvatskih korijena otpisivali prije meča koji je bio otkazan, nije se puno toga promijenilo ni u međuvremenu, a na Miočiću će biti dokazivanje da nisu u pravu oni koji ne vjeruju u njega. To je već dao do znanja u svojim lanjskim istupima u javnosti.

Od posljednjeg meča je prošlo već puno. Podsjetimo, bilo je to još u ožujku 2021., kada je Miočića svladao Francis Ngannou, koji je time od majstora hrvatskih korijena preuzeo naslov teškaškog prvaka u UFC-u. Nakon tog meča, Stipe Miočić pao je na omjer pobjeda i poraza 20-4 u profesionalnoj borilačkoj karijeri, po podatku stranice Sherdog.