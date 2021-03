MIOČIĆ SE MORAO NOSITI S UŽASOM: ‘Htjeli su vidjeti kako moja glava leti iz kaveza’

Autor: M.L.Š

Miočića očekuje borba protiv Ngannoua, a ako pobjedi čega ga meč protiv ponajboljeg borca svih vremena, Jona Jonesa.

Meč koji je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju, UFC 260 u Las Vegasu, najveći je MMA spektakl ove godine.

SRAZ PRVAKA UFC-A I UDARAČA

Teškaški prvak UFC-a Stipe Miočić mora se suočiti s kamerunskim udaračem Francisom Ngannouaom.

Kladionice su na strani Kamerunca, ali Miočić je već bio ‘’underdog’’ i nikako ga se ne smije otpisati jer već je slavio 2018. godine protiv istog borca.

''Tenzije su bile velike i bilo je napeto, a još je i luda publika u Bostonu. Htjeli su nokaut i da moja glava leti iz kaveza'', prisjeti se Miočić u razgovoru s ESPN-om.









NEĆE BITI PRVAK DOK SAM JA TU

Komentirao zašto misli da može savladati Kamerunca, ponovo.

‘’Učinkovitio sam jer sam naučio puno o svom tijelu. Lakši sam i snažniji, ali sam brži i pripremljeniji. Bit će i on bolji jer je mlad i gladan te želi postati prvak. Neće uspjeti dok sam ja tu’’ najavio je borac.

Rekao je da će razmišljati o borbi protiv Jonesa kad završi ovu borbu jer ide borbu po borbu.









NEKE NOVE VODE

Istaknuo je da bi se volio okušati i u boksu protiv Anthonyja Joshue ili Tysona Furyja.

‘’Volio bih to, ali to je drugačija stvar, nešto novo što bih volio probati. U boksu je to poštenije, ondje bih u ringu volio dokazati da sam bolji borac.’’