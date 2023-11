Miočić oduševio novom porukom: Mnogi legendu šalju u ‘penziju’, javio se nevjernicima

Autor: Ivor Krapac

Stipe Miočić nedavno je ostao bez prilike da u velikom meču ide na Jona Jonesa, time je ostao jako uzrujan, no nova poruka dala je do znanja svima koji ga prate da se neće predati. Američkom borilačkom majstoru hrvatskih korijena je ‘na leđima’ već 41 godina, mnogi su ga otpisali, no svim nevjernicima danas je poslao jasnu poruku objavom na društvenim mrežama.

“Daleko od gotovog”, napisao je Miočić u svojoj objavi, poručujući svim nevjernicima da još nije imao svoju zadnju riječ u karijeri.





Spominjalo se da je otkazivanje borbe protiv Jona Jonesa zbog Jonesove ozljede mogući kraj za 41-godišnjeg borilačkog majstora hrvatskih korijena, no njegove nove riječi govore drugačije.

Što slijedi?

Miočić gleda dalje, tako otkriva njegova objava, a što slijedi i kada će se to dogoditi, još uvijek nije poznato. Otkazivanje borbe u kojoj je trebao ići na Jonesa je još svježe, a možda bude prilike da se sretnu nakon što se Jones oporavi i vrati u akciju s obzirom na to da se majstor hrvatskih korijena ne predaje.

Podsjetimo, Jonu Jonesu je u pripremama za meč protiv Miočića nastradalo rame, a time je propala borba koja se trebala dogoditi uskoro, 11. studenog na priredbi UFC 295 u New Yorku.









Nakon otpadanja te borbe, postojala je mogućnost da Miočić bude u akciji u meču za UFC-ov pojas privremenog teškaškog prvaka, no kako tvrdi Dana White, prvi čovjek UFC-a, to se nije dogodilo jer bi status privremenog prvaka bio ponižavajuć za Miočića i njegov status najvećeg teškaša u povijesti UFC-a.

Nakon što se Jon Jones oporavi i kada bude spreman za nastup, možda još uvijek ima nade da se sretne s Miočićem u meču koji želi Dana White, ali i mnogi drugi koji vole mješovite borilačke vještine.

Nova obava Stipe Miočića govori da, što se njegovih ambicija tiče, priči još nije kraj.