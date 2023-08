Miočić mu ne izlazi iz glave: ‘Mogu biti duboko u nekome i Stipe će mi proći kroz glavu’

Nešto više od tri mjeseca dijeli nas od spektakularnog meča između Jona Jonesa i Stipe Miočića, za prvaka UFC-ove teške kategorije, koji će se održat 11. studenog u Las Vegasu.

UFC 295 priredba, donijet će jednu od najočekivanijih borbi u povijesti slobodne borbe, a obojica protivnika pripremaju se za meč i odlazak u trening kamp, koji će početi negdje dva mjeseca prije borbe.

Tako je protivnik našeg Stipe Miočića, Jon Jones dao intervju na OverDogs Podcastu, gdje je na zanimljiv i vrlo plastičan način opisao koliko razmišlja o nadolazećoj borbi protiv Stipe.

