Miočić dobio novu nadu za veliki meč, evo što se sprema: ‘Obojica zaslužuju ići u tu borbu’

Prošlo je malo više od mjesec dana od priredbe UFC 295 na kojoj su se trebali sresti Stipe Miočić i Jon Jones, ali do tog velikog okršaja u New Yorku nije došlo zbog Jonesove ozljede u pripremama za meč. S takvim raspletom, u drugi plan pao je sav trud koji je borilački majstor hrvatskih korijena imao uoči predviđene borbe, protivnikova ozljeda je postavila ‘rampu’ preko koje se nije moglo prijeći, no za Miočića se sada ipak javlja nova nada.

O njoj je govorio Dana White, prvi čovjek UFC-a, u razgovoru za TNT Sports. Pitali su ga o mogućnosti da se Miočić sretne s Tomom Aspinallom u borbi za privremeni UFC-ev teškaški naslov, a White je na to odgovorio da su planovi drugačiji. Čelnik UFC-a želi borbu Miočića i Jonesa u kojem bi se odlučivalo o stalnom teškaškom naslovu, sada u rukama Jona Jonesa.

“Jones i Stipe, ta borba, obojica zaslužuju u nju ići. Jones se ozlijedio, tu nismo ništa mogli. Vidjet ćemo što će se dogoditi u idućoj godini”, rekao je White. Stigla je, tako, obećavajuća najava za Miočića, koji je nedugo nakon otkazivanja najavljene borbe imao objavu da još nije rekao svoju zadnju.

UFC-ev plan je da se Miočić i Jones bore nakon Jonesovog oporavka, a nakon toga, Tom Aspinall bi kao vlasnik privremenog teškaškog naslova imao priliku za napad na titulu stalnog prvaka protiv boljeg iz sudara Miočića i Jonesa.

“Ako Aspinall želi borbu prije toga, vidjet ćemo, možemo dogovoriti obranu njegove titule”, rekao je White. Ta obrana se sasvim sigurno neće dogoditi protiv Miočića. Dana White je to već odbacio ranije, a napravio je to i u svojem novom istupu.

“Ta borba se neće dogoditi”, rekao je čelnik UFC-a.

🚨| Dana White has told @ufcontnt that Tom Aspinall will NOT get a fight with Stipe Miocic or Jon Jones next.

They will fight each other next.

However, he says if Aspinall is desperate to fight then they will find something for him.#UFC #MMA pic.twitter.com/eR10hdzhMV

— MMA Orbit (@mma_orbit) December 13, 2023