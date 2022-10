MILIJUNAŠ OSTVARIO DJEČAČKI SAN PA USTVRDIO: ‘Mirko je luđak’

Autor: Dnevno GIŠ

Singapurski milijunaš i glavni čovjek jedne od najjačih svjetskih MMA organizacija, ONE-a, Chatri Sityodtong, prije nekog vremena bio je u Zagrebu, kako bi predstavio trenutno najjačeg MMA hrvatskog borca, Roberta Soldića, koji će se boriti u njegovoj organizaciji.

Tijekom posjeta Zagrebu Chatri Sityodtong ostvario je i dječački san, kada ga je legenda MMA-a Mirko Filipović pozvao u svoj dom i na trening u Cro Copovoj privatnoj dvorani.

Singapurac je otkrio što je radio na treningu kod Mirka Filipovića, a dojmove je podijelio u podcastu najpoznatijeg svjetskog MMA novinara, Ariela Helwanija.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mirko Filipović (@crocop1009)

Krivo je mislio

“Bio sam u Zagrebu, a Mirko nas je pozvao u svoju kuću. To je nestvaran trenutak. Ja sam bio Mirkov fan kao dijete, a on nas je pozvao u svoj dom”, rekao je oduševljeni milijunaš pa ustvrdio:









“Mirko je luđak. On trenira svakog dana, i to po tri do četiri sata. Pozvao nas je u podrum, u svoju dvoranu. Mislio sam da će to biti trening od pola sata, a na kraju smo trenirali oko tri sata”, rekao je u podcastu Sityodtong pa se osvrnuo na Soldatića:

“Što se Roberta Soldića tiče, on je jedan od onih fenomena koji posjeduju nevjerojatnu brzinu, eksplozivnost, balans, kao i borilački IQ. On je rijedak talent”, izjavio je gazda MMA organizacije ONE.