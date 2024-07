Milanovićev sin iznenadio u Srbiji, mladi Marko kući dolazi s medaljom

Autor: I.K.

Marko Milanović, 20-godišnji sin hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, priredio je lijepo iznenađenje na Europskom prvenstvu za hrvače uzrasta do 20 godina koje se održava u Srbiji, preciznije, u Vojvodini, u Novom Sadu. Mladi hrvatski hrvač je u novosadskoj dvorani Spens osvojio brončano odličje u kategoriji do 130 kilograma, a to je ostvario kroz repasaž.

Mladi Milanović je na putu do odličja prvo pobijedio Litavca Baldisiusa, potom je izgubio od turskog hrvača Bakira, ali s obzirom na to da je Turčin ušao u finale, za hrvatskog hrvača slijedila je dodatna šansa za osvajanje medalje. Sin hrvatskog predsjednika je tu priliku iskoristio.

Do svojeg odličja došao je pobjedama nad Grkom Gkirnisom i armenskim hrvačem Harutjunjanom. Protiv Armenca se odlučivalo o bronci, a mladi Milanović izdržao je taj izazov, za osiguranje odličja na povratku kući. Tata će biti ponosan, a o svojem sinu i njegovom sportskom putu je već pričao.

‘Na pripremama je s reprezentacijom’

“Gledao sam da moj sin dođe sa mnom i slika se. On, doduše, ima više od 190 centimetara i 110 kilograma i na pripremama je s hrvatskom reprezentacijom”, pričao je Zoran Milanović ranije ove godine o svojem sinu hrvaču, dok je u Zadru komentirao predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u društvu malog sina Marija.

Marko Milanović je rano zavolio borilačke sportove, prvo džudo, a kasnije se prebacio na hrvanje. Priča ide da je na to utjecao Božo Starčević, poznati hrvatski hrvač grčko-rimskim načinom, čiji je olimpijski nastup mladi Marko vidio dok je Starčević 2016. godine bio u akciji u Riju de Janeiru.

Sinu sadašnjeg hrvatskog predsjednika se hrvanje svidjelo, odlučio je posvetiti se tom sportu nakon što se ranije bavio džudom, a sada se iz Novog Sada vraća s ostvarenim lijepim uspjehom u europskoj konkurenciji u uzrastu do 20 godina.