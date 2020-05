MAVROVIĆ: ‘Da vidite što radim na treninzima, Tyson bi vam izgledao kao šepavi mrav’

Čini se da je u svijetu borilačkih sportova u trendu miješanje boksa i slobodne borbe, a za boks je još specifično da boksači kao u filmovima sa Sylvesterom Stalloneom najavljuju svoj povratak u ring u svojim poznim godinama.

Baš takvu mogućnost povratka najavio je bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Mike Tyson, na što nije ostao imun još jedan šampion, uvijek spremni Evander Holyfield, pa se počelo nagađati o njihovom trećem meču.

Vijest se naravno proširila i s ove strane bare, a dočekao ju je naš nekoć slavni teškaš Željko Mavrović, kojeg šira javnost pamti po 12 odboksanih rundi s neprikosnovenim Lennoxom Lewisom.

“Tu je uz Tysona i Holyfielda i jedan Shanon Briggs koji je, kao i spomenuti, još uvijek negdje oko ringa. Lennox Lewis je isto lako povodljiv za ući u ring. Sve vam je to jedna generacija koja je negdje, ili mrvicu starije negdje ili u mojim godinama. Kako sam u treningu i dvorani, i u relativno dobroj formi za svoje godine, ja vjerujem da bi te dečke danas, rekao bih lijepo istukao u ringu. To što su nekoliko godina stariji od mene to je sad prednost u ovom slučaju”, rekao je za “Net.hr” Željko Mavrović (profesionalni skor 27-1, 22 nokauta, 4 godine bio prvak Europe).

“Da vidite što ja radim na treninzima, Tyson bi vam izgledao kao šepavi mrav”, našalio se Mavrović ali ako je u svakoj šali pola istine, Tyson se ne bi dobro proveo u ringu protiv “Šake sa Srednjaka”.

“Što se tiče boksačke spreme, neću biti skroman. Dajte mi deset dana priprema i mogu u ring s obojicom. Jesu legende, ali su i stariji od mene, a smatram da mi je tijelo u dobroj formi” ranije je za Sport klub izjavio Mavrović čime je ostavio dojam da se unutar sebe doista komeša, no kako sa smiješkom kaže, supruga mu ne bi dala da ponovno uđe u ring.