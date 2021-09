‘MAJMUNČINE PIJANE TAMO NEMAJU ŠTO TRAŽITI!’ Srpski MMA borac poludio zbog hrvatskih navijača: ‘Toga nikad nije bilo!’

Autor: F.F

Cijela regija priča o MMA borbi između Francisca Barrija i Vase Bakočevića. Meč je završio za 60-ak sekundi nakon što je Barrio ‘uugušio’ Vasu, ali više se pričalo o događanjima nakon meča.

Vaso je istegnuo mišić te je ostao na parteru, a to je brzo iskoristio Croata te ga zaključao u giljotinu i slavio u toliko dugo očekivanom meču. No, u centru pažnje bile su nesportske stvari u blizini oktogona.

Naime, čuli su se ustaški povici te žestoke psovke upućene Bakočeviću. Crnogorski borac je burno reagirao na provokacije, a sve je to iz blizine pratio srpski MMA borac Aleksandar Ilić, koji je progovorio o cijeloj situaciji.

Nepotreban dio spektakla

“Ja sam ostao šokiran, jasno mi je bilo slavlje Croate i njegovog kuta, ali mi nisu jasni neki povici”, rekao je Ilić za Meridian.



“Majmunčine pijane koje su sišle s tribina i htjele ući u oktogon, ne znam jesu li fanovi, prijatelji ili obitelj – nije ni bitno – takve stvari se ne smiju događati. To je do organizatora i osiguranja. Ne mogu tamo prilaziti ljudi koji nemaju veze sa sportom. To je manjina, imali smo vrhunsko gostoprimstvo, svi su nas jako lijepo dočekali”, priča popularni Joker.









“MMA je jedan od rijetkih sportova u kojima nije bilo ovakvih nacionalističkih ispada”, zaključio je.

Na kraju je dodao kako ne zna hoće li biti revanša te da je ta odluka na Croati.