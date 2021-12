LUDILO U LAS VEGASU: Dvije borbe za pojas, dogodila se senzacija, ‘kralj’ obranio titulu

Autor: J.Č

Posljednji UFC-ov događaj ove godine donio je pregršt zanimljivih borbi, ali i dvije borbe za pojas.

U muškoj konkurenciji za naslov prvaka lake kategorije snage su odmjerili Charles Oliviera i Dustin Poirier, a u ženskoj su se za titulu bantam kategorije borile Amanda Nunes i Julianna Pena.

Brazilac Oliviera je gušenjem u trećoj rundi savladao Amerikanca Poiriera te obranio naslov, a Pena je postala nova prvakinja također gušenjem, no u drugoj rundi.

Odabrano društvo

32-godišnji Oliviera je još jednom dokazao da je najbolji u svojoj kategoriji, naslov je držao te ga potom i obranio, a uz to je i postavio UFC-ov rekord te ušao u odabrano društvo. Naime, Brazilac je čak 15 puta u svojoj karijeri natjerao protivnika da se preda tapkanjem, a to je najviši broj u povijesti natjecanja. Nadalje, ovo mu je bila 20. UFC pobjeda te je tek deveti natjecatelj kojem je to pošlo za rukom.

Oliveira submits Poirier in the third round to remain the lightweight champion 💪 #UFC269 pic.twitter.com/0Dx3u93A6V — ESPN MMA (@espnmma) December 12, 2021

Iako je Amerikanac bolje otvorio meč te bio bolji u prvoj rundi, Oliviera je kasnije počeo preuzimati konce. U prvoj minuti treće runde prisilio je Poiriera na predaju.









Iznenađenje večeri

Senzaciju večeri priredila je Amerikanka Julianna Pena koja je neočekivano pobijedila Amandu Nunes te postala nova prvakinja bantam kategorije. Nunes je jedna od najvećih borkinja u povijesti, gotovo sedam godina je vladala oktogonom, a Pena ju je gušenjem natjerala na predaju u drugoj rundi.

#UFC269 results: Julianna Pena (@VenezuelanVixen) def. Amanda Nunes via submission (rear-naked choke) – Round 2, 3:22 – to win women’s bantamweight title Full play-by-play: https://t.co/qNSgsvlB97 pic.twitter.com/Q843ZhS44D — MMA Junkie (@MMAjunkie) December 12, 2021









Nunes je bolje otvorila borbu i ‘uzela’ prvu rundu, a Pena odličnim direktima kontrolirala sredinu oktogona u drugoj rundi. Oborila ju je u parter te zavukla ruku pod vrat i to je bio prvi poraz za Nunes nakon 12 borbi.