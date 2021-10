LUDI PROVOD U RIMU: Pjevač prišao zvijezdi, a ovaj totalno podivljao!

Conor McGregor je još jednom pokazao svoj zapaljivi temperament, ovog puta u Rimu, odakle posljednjih dana dolaze informacije kako uživa. Slavnog irskog borca koji je kroz godine postao jedna od najvećih zvijezda UFC-a sada je ozbiljnim optužbama ‘na zub’ uzeo Francesco Facchinetti, talijanski DJ i pjevač, koji tvrdi da ga je McGregor pretukao.

Facchinetti je za to priložio i dokaze koji su se raširili društvenim mrežama.

Here's some pics of the alleged victim. pic.twitter.com/luXpJDfVS1

— Al Zullino (@phre) October 17, 2021