LEGENDA SE SRUŠILA I UMRLA! Nitko ne zna što se točno dogodilo, spominje se bizaran detalj…

Na današnji dan 1940. godine rođen je jedan od najpoznatijih majstora borilačkih vještina i glumac, Lee Jun-fan poznatiji kao Bruce Lee.

Njegova smrt u 32. godini života i dalje intrigira mnoge, iako je službeni navod smrti loša kombinacija lijekova. Neki smatraju kako su ga ‘dohvatile’ Trijade, neki misle da prste u tom ima mafija, a neki tvrde kako su zavidni majstori borilačkih vještina krivi za Leejevu smrt.

Preminuo je poslije ručka s producentom Raymondom Choom i tajvanskom glumicom Betty Pei. Analizirali su scenarij filma “Igra smrti” te su pregovarali o radnim uvjetima. Lee je u jednom trenutku osjetio bol u glavi, stoga je popio lijek koji je bio kombinacija aspirina i lijekova za opuštanje mišića. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti oticanje mozga.

Urbana legenda o Bruceovoj smrti je da je ubojstvo naručeno od strane hongkongške mafije. Ipak, ništa od toga nije istina, ako se pita novinara Matthewa Polija, koji je nekoliko godina istraživao mogući uzrok smrti Leeja.

Stop🛑! Head over to the Bruce Lee Store up to 75% off Storewide. Let’s Goooooo! 🤜🏽 https://t.co/UTsZqTmfwq pic.twitter.com/ISHt7AM7Xw

— Bruce Lee (@brucelee) November 26, 2021