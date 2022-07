LEGENDA SE OTVORILA, ‘BLIŽI SE MOJ KRAJ’ Teturao je i teško hodao, slika je mnoge zabrinula

Ima puno života koji bi stali u jedan život Mikea Tysona. Legendarni boksač prošao je svašta u karijeri u ringu i izvan natjecanja, između ostalog, i boravak u zatvoru nakon što je bio osuđen za silovanje, a nakon svega što je doživio, danas 56-godišnji Tyson vjeruje da mu nije ostalo još puno vremena.

Ranije ovog mjeseca, odjeknule su riječi da se bliži njegov kraj, o čemu se legenda iz ringa otvorila u vlastitom ‘podcastu’. ‘Svi ćemo jednog dana umrijeti, a kada se pogledam u ogledalo i vidim bore na svojem licu, to mi daje poruku da je moje vrijeme blizu, dolazi jako skoro’, rekao je Tyson.

S obzirom na to da je 56-godišnji slavni boksač živio brzo i često jako divlje, ovakav istup privukao je pažnju, a nedugo nakon toga, zabrinula je i scena koja je izašla u javnost dok se Tyson kretao New Yorkom.

Legendarni ‘Iron Mike’ išao je teško, uz pomoć štapa, mučeći se u zadržavanju ravnoteže dok se od automobila kretao prema ulazu u hotel. Tu situaciju je videom zabilježio TMZ, približavajući snimku koja je mnoge zabrinula, no po riječima jedne njemu bliske osobe koja je približila što se događa, nije riječ o problemu za veliku paniku.

‘Uhvatila su ga leđa, to se zna dogoditi u slučaju sportaša kao što je Mike’, govori iskaz Tysonu bliskog izvora, što je umirilo zabrinute ‘fanove’.

Despite his cane use in NYC this week, TMZ Sports has learned Mike Tyson is uninjured, and is just dealing with a bit of normal, wear-and-tear problems. https://t.co/5vUd1u259a

— TMZ (@TMZ) July 27, 2022