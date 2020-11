KAOS I TUČNJAVA NA SUČELJAVANJU: Planuo kad mu je donio bizarni predmet!

Za MMA borbu u organizaciji FEN između Pawela Trybale i Lukasza Borowskog vjerojatno niste čuli.

No dvojica boraca napravila su si odličnu reklamu kad su se na bini prilikom sučeljavanja uoči sutrašnje borbe potukli.

A kaos i makljaža nastala je zbog bizarnog predmeta – pelene!

Borowski je odlučio pelenu pokloniti protivniku kojeg je to ekspresno izbacilo iz takta te je krenuo u klinč.

Tučnjavu je osiguranje brzo obuzdalo, ali u sutrašnjem okršaju sigurno neće biti milosti.

A diaper was offered and a fight broke out during the FEN 31 weigh ins 😂 (YouTube: InTheCage) pic.twitter.com/FkfgrHztHb

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) November 27, 2020