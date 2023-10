‘Kao da me netko udario u testise’: Miočić plastično opisao trenutak kada je saznao da je Jones odustao

Autor: Dnevno GIŠ

Veliko razočaranje pogodilo je sve ljubitelje mješovitih borilačkih sportova, kada se saznalo kako je Jona Jones odustao od borbe za naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji protiv Stipe Miočića.

Stipe se zdušno spremao za ovaj povratnički meč, ali Jones je sve upropasti kada je objavio kako je doživio ozljedu te se neće moči boriti protiv Miočića.





Nakon nešto više od dva dana napokon se oglasio Stipe Miočić putem njegovog ‘Only fans’ kanala, na kojem je vrlo plastično opisao kako se osječao kada je saznao vijest da je propala borba protiv Jonesa.

Razočaranje

“Kako sam se osjećao kad sam se ustao? Kao da me netko udario u testise. Probudio sam se dok mi je telefon vibrirao. Bilo je mračno, imao sam sina na sebi, pokušavao sam se pokrenuti i doći do telefona. Kad sam napokon došao, vidio sam poruku svog menadžera, koji je javio da je borba otkazao.

Nisam mogao spavati ostatak noći. Trebao sam se za dva tjedna boriti protiv Jona Jonesa u New Yorku, u Madison Square Gardenu na UFC 295. Bio sam podosta uzbuđen zbog toga. Zapravo, uistinu jako uzbuđen.

Mislim da je ozlijedio nešto u prsima. Nažalost, to se događa, sve je to dio igre. Nadam se da će uskoro biti bolje, no što sad? Hoću li se boriti protiv nekoga? Ne znam”, rekao je Stipe.

Ne odustaje

Miočić je i prokomentirao ugovaranje borbe za privremenu titulu i potvrdio kako mu ta borba nije bila ni ponuđena.

“Ne znam zašto me nisu odabrali, ali prihvaćam tu odluku. Razumijem da imaju put kojim žele ići i to mi je u redu. Svaki borac u ovoj diviziji je težak protivnik. No, ja se definitivno želim boriti protiv najveće ribe, a to je Jon Jones. Nije to moja nego njihova odluka.

Slušajte, sve se događa s razlogom. Borba je otkazana i to je sra*je, neupitno. No, u takvoj igri sudjelujemo. Događa se. Kao što sam rekao, nadam se da je Jones dobro. Ako želiš biti najbolji, moraš pobijediti najbolje. Ja želim vratiti svoj pojas. To je moj pojas i to će se dogoditi”, rekao je Stipe i time dao naslutiti kako se još neće umiroviti.