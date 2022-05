KAKVA LAKRDIJA ČEČENSKOG VOĐE: Putinov ljubimac ušao u ring s MMA borcem pa ga rušio i gušio

Poznato je kako diktatori vole sebe pokazivati u teškim fizičkim izazovima, pa tako Putina često možemo vidjeti golog do pasa kako jaše ili trenira judo, no Čečenski vođa Ramzan Kadirov otišao je korak dalje.

Kadirov je poznat po tome da je preuzeo Čečeniju nakon krvavog rata koji su njegovi sunarodnjaci vodili protiv Rusije, a Putinu se Kadirov odužio tako da je poslao svoju vojsku u rat protiv Ukrajine.

No u dokazivanju svoje muškosti Kadirov je odlučio uči u ring s Švedom čečenskog podrijetla Khamzatom Chimaevom, inače trećeg u UFC-ovoj welter diviziji, s pet pobjeda u MMA-u, uz savršen skor od 11 pobjeda i nula poraza.

Prava lakrdija

Kadirov je tako u prijateljskom sparingu srušio 28-godišnjeg Chimaeva te ga je čak i gušio u parteru, a pokušao je i neslavno isprobati polugu nad svojim suparnikom.

Apparently, UFC fighter Khamzat Chimaev had a training session this week with Chechen Leader, Ramzan Kadyrov. pic.twitter.com/PzrCJa1tI5

— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) May 29, 2022