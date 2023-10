Narodnjak prevario boksača Antu za pola milijuna i nadrapao: Na osvetu čekao osam godina

Autor: Ivor Krapac

Slavna je i bogata boksačka povijest bivše države nastavljena i s asovima iz ringa u samostalnoj Hrvatskoj, a dio te tradicije je i Anton Ante Josipović, Hrvat iz Banja Luke, rođen prije točno 61 godinu.

Ovaj boksački majstor je u velikoj karijeri u ringu bio olimpijski prvak 1984. godine u Los Angelesu, a kasnije se bacio u vode profesionalnog boksa u kojima je imao osam pobjeda i dva izgubljena meča.





Nakon svih izazova u ringu, prolazio je teške situacije i izvan njega. Jedna od njih se za Josipovića dogodila dok su ga u Banja Luci pokušali ubiti hicem iz vatrenog oružja, trajala je teška borba za život, a uspio se izvući intervencijom liječnika uz koju je dobio spas.

Poseban susret s pjevačem

Tijekom karijere u ringu, Josipović se na OI 1984. u Los Angelesu trebao susresti s Evanderom Holyfieldom, no veliki američki boksač, kasniji teškaški svjetski prvak u profesionalnim vodama, na tim Igrama bio je diskvalificiran zbog udaranja protivnika Kevina Barryja iza sučevog znaka za kraj borbe.

Sudara Josipovića i Holyfielda u finalu, tako, nije bilo, no puno godina kasnije stigla je Holyfieldova ponuda da zvijezdi iz bivše Jugoslavije pomogne kada se Ante borio za život.

Jedna od kasnijih priča, izvan ringa, imala je Josipovićev iskaz koji govori da mu nije dobro stati na put.

Svojedobno je pričao o neugodnom iskustvu s Halidom Muslimovićem, pjevačem narodne glazbe, koji ga je, kako tvrdi Josipović, izigrao za pola milijuna tadašnjih maraka uloženih u opremu za proizvodnju kazeta i ploča na kojima je pjevač radio.

“Angažirao sam se da prevezem kamionom tu opremu u Švicarsku, ali nam to nisu dozvolili na carini, a onda smo odlučili raditi u Austriji. No, Halid je naprasno, bez mojeg pristanka, odlučio da se oprema odveze u Prijedor. Naravno, čim je to stiglo u Bosnu te 1992. godine, odmah je sve otišlo ‘u zrak’, rat je bio u jeku”, pričao je jednom prilikom Josipović.









Popularni boksač na to nije ostao dužan, ali za priliku da Muslimoviću pokaže da nije zaboravio morao je čekati 2000. godinu.

“Sreo sam ga u jednoj kavani u kojoj je pjevao i izlupao sam ga. To su objavili u novinama pa je Halid tužio novinare, ali su oni pozvali mene na svjedočenje. Otišao sam i rekao: ‘Jesam, tukao sam ga. Novine su objavile istinu’, i Halid je izgubio na sudu”, pričao je Josipović.

“Poslije toga mi je prišao i rekao mi: ‘Pa što si priznao, mogli smo naplatiti novac od redakcije i to podijeliti?’ Eto, takav je to čovjek”, govorio je poznati boksač o epizodi koju pamti.