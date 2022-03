KAKAV POTEZ LEGENDE: Bizaran oblik svima je zapeo za oko

Jedan od najpoznatijih “prljavih” poteza u svijetu boksa je sigurno onaj kada je Mike Tyson u bijesu odgrizao pola uha Evanderu Holyfieldu davne 1997. godine.

Scena komada uha u ringu koji je ispljunuo iz usta “Iron Mike”, i vrisak Holyfielda ostao je zabilježen u analima boksa, a Mike Tyson došao je na ideju kako zaraditi od tog incidenta.

Naime, uz sve druge aktivnosti Mike posjeduje i tvrtku koja se bavi uzgojem i prodajom pripravaka od kanabisa, a baš mu je komad uha Evandera pao napamet u novom dizajnu bombona s njegovim potpisom.

Oblik uha

Tako je Tyson promovirao svoj novi brand “Mike bites” (igra riječi Mike grize; bite – komadić), a oblik gumenih bombona uz primjese marihuane isti su kao komad uha Holyfielda.

Još se ne zna kako je Evander reagirao na saznanje kako je njegov komad uha postao poslastica u Kaliforniji.

Mike Tyson’s weed company is making edibles in the shape of an ear. Genius pic.twitter.com/VOU3uAMzOf

