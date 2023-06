Kakav peh za Hrvata! Premoćno odnio pobjedu, ali ostao bez borbe za milijun dolara

Ponekad čovjek sve može dobro, ali na žalost niti to nije dovoljno kako bi ostvario svo željeni cilj , a tako nešto dogodilo se hrvatskom MMA borcu Anti Deliji, u borbi protiv Mauricea Greena.

Delija se impresivno vratio se u sve popularniju organizaciju slobodne borbe PFL, nakon što je prošle godine osvojio naslov i nagradu od milijun dolara.

Ante je zbog operacije koljena propustio prvo od dva kola osnovnog dijela sezone protiv bivšeg UFC borca Yorgana De Castra, što ga je na kraju koštalo ne plasmana u playoff.

⚖️Heavyweight Main Event bout is official! Ante Delija: 251 lbs Maurice Greene: 255.4 lbs

Dominantan

Iako je u meču protiv bivšeg UFC borca Mauricea Greena, koji je u kutu imao legendarnog Jona Jonesa, uvjerljivo slavio odlukom sudaca, Deliji je trebala pobjeda prekidom, kako bi nadoknadio propuštene bodove i plasirao u playoff.

Ante Delija picks up the W over Maurice Greene & that sends Jordan Heiderman to the #PFLPlayoffs!#PFLRegularSeason pic.twitter.com/G53ZyRU7XC

— PFL (@PFLMMA) June 17, 2023