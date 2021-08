KAKAV BEZOBRAZLUK BRITANCA! Nije htio primiti srebro ‘RAZMAŽEN I SRAMOTAN’

Nadanja o zlatu na Olimpijskim igrama u Tokiju ponekada se znaju zaustaviti u finalu, a onda se sportaš mora suočiti s činjenicom kako je bio blizu a na kraju tako daleko.

U sportu postoje dobri i loši gubitnici, a jedan od onih koji nisu dobro podnijeli poraz bio je Ben Whittaker koji je osvojio srebro u poluteškoj kategoriji za Englesku.

Whittaker je u finalu poražen od Kubanca Arlena Lopeza na bodove 4:1. Njegovo razočaranje nakon poraza bilo je vidljivo, a Ben je napustio ring u suzama.

Odbio staviti medalju

Whittaker nije prestao iskazivati nezadovoljstvo niti na svečanoj dodjeli medalja, gdje je po uzoru na svoje kolege nogometaše, odbio primiti srebrnu medalju oko vrata.

Britanac je medalju stavio u džep, a njegov razočarani izraz lica među ostala dva boksača bilo je teško ne zamijetiti.

Na pitanje zbog čega nije stavio medalju oko vrata Whittaker je rekao:

“Izgubio sam zlato i zato neću slaviti srebro u ovom trenutku. Siguran sam da ću za nekoliko godina shvatiti o kakvom se uspjehu radi. Nisam osvojio srebro, nego sam izgubio zlato. Zato sam bio tako emotivan. Nitko ne trenira za srebro ili broncu”, izjavio je Whittaker redefiniravši moto Olimpijskih igara “Važno je sudjelovati”.

Britanski mediji mahom su stali tješiti Whittakera nakon poraza u finalu, ali njegovo ponašanje nije naišlo na šire odobravanje.

Navijači ogorčeni

Tako su komentari na Benov ‘performance’ dosta negativni.

“Pratim Olimpijske igre već 25 godina i svjedočio sam mnogim ceremonijama dodjele medalja, ali nikad ovakvoj. To nije bilo fer prema boksačima i Olimpijskim igrama”, jedan je od komentara na društvenim mrežama..

“Zaista loš gubitnik. Osvajanje olimpijskog srebra je nešto na što treba biti ponosan. Djeca koja ovo gledaju vidjet će ovo kao loš primjer nesportskog ponašanja.”

“Odvratno ponašanje na ceremoniji dodjele medalja. Ne zaslužuje biti dio ekipe. Razmažen i sramotan”, samo su neki od komentara na Whittakerov potez.

'You don't win silver, you lose gold. I'm very disappointed – I feel like a failure. You're in this game to win gold.'

Love this – finally, an athlete at these Olympics prepared to tell the truth about competing in elite sport.

Good for you @BenGWhittaker. https://t.co/32RKabmDx5

— Piers Morgan (@piersmorgan) August 4, 2021