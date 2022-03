‘KAD NE UBIJA TE ANĐELE, ON UBIJA NJIHOVE RODITELJE’: Poznati Ukrajinac slomljen tragedijom, emotivno se obratio

Vladimir Kličko kao i njegov stariji brat Vitaliji od samih početaka uključeni su u rat u Ukrajini. Često javljaju stanje u Ukrajini, a sada je Vladimir posalo snažnu poruku.

“Srce mi krvari. Često se kaže da je istina prva žrtva rata. I to je točno. Kao što vidite na primjeru Rusije.” poručio je bivši svjetski boksački prvak pa nastavio:

“Ali znate što? Najbolnije je što su žrtve djeca!”

“Djeca umiru upravo sada, u svojim kućama, na ulicama… Pogledajte fotografije iz Ukrajine. To je konkretan i stvaran rezultat takozvane Putinove specijalne operacije. Kada ne ubija te anđele, on ubija njihove roditelje, djedove i bake, uništava njihove domove i škole.”

I‘ve just seen some pictures… My heart is bleeding. To attack children is to attack life, civilization itself. #ukrainechildren #childrenofukraine #childhoodtrauma #stopthiswar #actnow #KidsLifeMatters #StopRussianWar #SaveUkrainianKids pic.twitter.com/GycmqcQLyH

— Klitschko (@Klitschko) March 9, 2022