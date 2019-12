JOSHUA UNATOČ POBJEDI OSTAJE BEZ NASLOVA: WBO i IBF naradili različite protivnike!

Autor: J.V.H.

Svjetski boksački prvak po verzijama WBA , IBF, WBO i IBO, Anthony Joshua, našao se poput Tom Cruisea u nemogućoj situaciji. Naime, nakon što je vratio pojaseve u uzvratu protiv nespremnog Andyja Ruiza prošle subote , oglasile su se dvije organizacije čije pojaseve u posjedu drži snažni Britanac.

Prvi se službenim priopćenjem javio WBO koji je Joshui uvjetovao meč protiv Oleksandra Usyka. U istom su priopćenju odredili rok od 30 dana tijekom kojeg strane trebaju krenuti s pregovorima. Ako do dogovora nakon roka ne dođe, trebalo bi doći do licitacije plaća. To je ustaljena praksa u ovakvim situacijama. Ako Joshua i Usyk meč ne dogovore, moglo bi doći do situacije gdje će Britancu pojas biti oduzet.

Ubrzo nakon toga oglasio se i IBF s istim zahtjevom. Obje organizacije dale su mu rok do 11. siječnja da dogovori obranu naslova. Problem je u tome što su odredili različite boksače i trenutno nisu spremni na kompromise. Obavezni izazivač po IBF-u je Bugarin Kubrat Pulev protiv koga se već jednom Joshua trebao boriti. On je na “izazivačkoj” poziciji već punih 14 mjeseci. IBF je također dao rok od 30 dana.

Promotor Hearn je nagovijestio da bi se Joshua u idućem meču mogao boriti upravo s Pulevom u Londonu ovog ožujka. Usiku je ponuđena borba s Derekom Chisorom (kojeg želi i Filip Hrgović) prije nego što odradi meč s pobjednikom između Joshue i Puleva. Ta bi borba trebala biti u lipnju.

Ako sve prođe po planu Joshua bi se tek onda mogao boriti s pobjednikom meča između Wildera i Furyja, koja je na rasporedu u veljači, ali njih dvojica već imaju potpisanu treću borbu.

Joshuin promotor Eddieju Hearnu sada treba zadovoljiti sve strane. Bit će zanimljivo gledati kako će se mađioničarski promotor izvuči iz ove situacije.