JOŠ JEDNA SMRT U RINGU: Udarac u glavu bio je koban za mladog borca (24)

Nova tragedija u borilačkim sportovima dogodila se tijekom finala kikboksing nacionalnog prvenstva, koje je utorak održano u indijskom gradu Chennaiju.

Tjekom finalne borbe kikboksač Yora Tade zadobio je jaki udarac u glavu te se samo srušio u ringu, ali unatoč brzoj 24-godišnjaku nije bilo spasa.

Tade je prevezen u bolnicu gdje je operiran i stavljen u induciranu komu, no nakon četiri dana nesretni kikboksač je preminuo od zadobivenih ozljeda.

Neopisiva tuga

“Tužni smo zbog smrti kikboksača Yorea Tadea. Prerano nas je napustio, nemam riječi kojim bih opisao svoju tugu”, napisao je ministar savezne države u Indiji u kojoj živio preminuli borac.

I am extremely shocked & sad to hear the sudden demise of Late Yora Tade; a young promising boxer of our state. It’s a great loss for Sports fraternity of our state in general. My deepest condolence to the bereaved family. May his soul rest in peace.🙏 pic.twitter.com/pYpBm5fZR0









— Mama Natung (@NatungMama) August 23, 2022