JONESOV BIVŠI TRENER: ‘On trenira samo kad je napušen’

Autor: J.V.H.

Ako je vjerovati riječima bivšeg trenera Jona Jonesa, Franka Lestera, najbolji MMA borac svijeta i prvak UFC-ove poluteške kategorije ne trenira ako nije pod utjecajem marihuane.

Jon Jones i Frank Lester prekinuli su svoju suradnju, a trenutno prolaze kroz prepirku oko novca za koji Lester tvrdi da mu Jones duguje. S druge strane, Jones tvrdi da su odradili dva kampa te da mu je isplatilo točno onoliko koliko su se dogovorili. Čini se kako bi sve na kraju moglo završiti na sudu. Lester je nešto o cijeloj situaciji ispričao kroz razgovor s novinarom MMA Fightinga, no nama je najzanimljivije zvučao dio priče o Jonesovom treningu. Zapravo, o onome što najbolji borac svijet preferira napraviti prije nego krene s radom u dvorani. Lester je to ispričao na vrlo zanimljiv način.

“On voli postići neku svoju vibru. Prije svakog treninga Jon voli okupiti trenere, slušati Boba Marleya i zapaliti mali joint. Greg Jackson i Mike Winkeljohn nisu dio toga. Najčešće bi otišli u njegov terenac i provozali se dok ne popušimo, a onda bi se vratili u dvoranu. Krenulo bi rastezanje, a onda molitva. Uvijek se pomolimo na početku i na kraju treninga. Nekad molitvu povede Jon, nekad netko drugi. Pomolimo se, a onda krene trening. I to bude žestok trening”, ispričao je Lester, koji kaže kako je s Jonesom proveo sjajno vrijeme u posljednja dva kampa, da bi onda samo bio izbačen iz dvorane od strane Mikea Winkeljohna. Nakon toga je krenuo s potraživanjem dodatnog novca, uz izjavu kako su ga prevarili i kako je zbog toga trenutno u problema oko isplate rata za kuću koju je kupio.

Što se tiče Jonesovog treninga, rekao je još nešto. Zapravo, otkrio je kako je taj način treninga zapravo vrlo efektan.





“Jones trenira samo kad je napušen. Ne prepušen ili uništen, nego onako blago napušen. I vjerujte da to pomaže. U početku mi se nije svidjelo, sve dok me Jon nije naveo da to radim svaki put. I što je nevjerojatno, odjednom u sparingu vidiš neke rupe i otvaranja kakva inače ne bi vidio”, ispričao je Lester.

Što se tiče marihuane, USADA ima vrlo zanimljiv stav prema korištenju iste. Izvan natjecanja, odnosno u vrijeme kad ne postoji ugovorena borba, ona nije zabranjena. No, ako se borcu pronađe THC u krvi dok se nalazi u pripremama za službeno najavljenu borbu, on može biti kažnjen i suspendiran. Jonesu se to, barem ako govorimo o spomenutoj supstanci, još nije dogodilo.

Jon Jones nije mogao nastupiti na UFC-u 232 u Las Vegasu, zbog nalaza USADA-e. Naime, Jon Jones je bio pozitivan na doping ili kako su to upakirali – “njegov rezultat testa je pokazao abnormalnost.”

U uzorku koji je prikupljen 9. listopada, pronađena je mala količina zabranjene supstance koja se zove “4-chloro-18-nor-17β-hydroxymethyl,17α-methyl-5α-androst-13-en-3α-ol (M3)” – steroid turinabol, za koji je propisana suspenzija od najmanje dvije godine, odnosno duža suspenzija za prijestupnike koji su “ponavljači”. Na istu ovu supstancu Jones je bio pozitivan i u srpnju 2017. godine. USADA je tada zaključila da se može raditi o ostacima kemijskih tragova iz srpnja 2017. godine.