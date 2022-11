JEZIVA SUDBINA MLADOG BOKSAČA: Vodi životnu borbu, za koju nitko nikad nije spreman

Borilački sportovi često znaju uzeti težak danak, što je izravna posljedica teških udaraca ponajprije u glavu, a nerijetki su i smrtni slučajevi zbog teških traumi mozga.

Jednu takvu strašnu epizodu doživio je Prichard Colon, čiji se život u potpunosti promijenio u manje od 24 sata, a može biti sretan i da je živ.

Bivši boksač iz Puerto Rica zadobio je tijekom borbe protiv Terrela Williamsa nedozvoljene udarce u vrat i pozadinu glave, Portorikanac se žalio na to, ali sudac je ostao nijem s porukom da se sam pobrine za to. Colon je na kraju završio nokautiran u devetoj rundi po prvi put u karijeri.

Nakon borbe požalio se doktorima kako se ne osjeća dobro, a na pregledu u bolnici je ustanovljeno kako ima krvarenje u mozgu i u komi je proveo 221. dan.

Osuđen na kolica

Sad je ovaj 29-godišnjak primoran svaki dan odlaziti na terapije u društvu majke Nieves, a izgubio je dobar dio sjećanja, pa se tako uopće ne sjeća svoje malene nećakinje.

Too Sad: This Is How Fast Someone's Life Can Change In A Second. #Boxing #mma #ufc #kickboxing pic.twitter.com/gJkLvesDBX

