JE LI OVO NAJHRABRIJI ČOVJEK NA SVIJETU?! Opljačkao ikonu boksa i pobjegao s ‘neprocjenjivim’ plijenom!

Chris Eubank bivši je svjetski boksački prvak u srednjoj i supersrednjoj kategoriji, a ovog je utorka opljačkan usred bijelog dana.

Britanac je 90-ih godina u svom vlasništvu imao WBO titulu, a lopov ga je zaskočio nakon posjeta banci. Boksač je za ‘Evening Standard’ ispričao situaciju koju je proživio.

“Nisam mogao vjerovati, bio sam šokiran. Nema šanse da je znao tko sam jer onda to vjerojatno ne bi pokušao. Bio je samo fokusiran na ‘nagradu’. Cijela situacija odvila se u nekoliko sekundi, zbrisao je niz ulicu poput profesionalnog sprintera”, prepričava Eubank.

Chris je procijenio da neće moći sustići lopova te se vratio u banku odakle je nazvao policiju. Eubank je otkrio kako je ukradena torba imala sentimentalnu vrijednost, a posjedovao ju je od 1992. godine. Takve se torbe više ne proizvode, a Chris ju je imao sa sobom i u Las Vegasu 2014. godine kada se oženio sa suprugom Claire.

