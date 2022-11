IZNENADA PREMINUO BORAC (33): Supruga proživjela dramu, nije imao problema sa zdravljem…

Svijet borilačkih sportova potresla je vijest o smrti 33-godišnjeg Rusa Aleksandra Pisareva, majstora mješovitih borilačkih vještina koji je preminuo iznenada nakon što je završio u bolnici s teškim želučanim problemima.

Koliko se za sada zna, ruski borac primljen je u bolnicu nakon što je u društvu supruge proveo večer u kojoj su zajedno jeli. Pisarevu je pozlilo, ni supruzi nije bilo dobro, ali uspjela je biti spašena u večeri nakon koje je ostao očaj zbog gubitka njezinog dragog. Hitna pomoć je stigla po oboje, ali 33-godišnjeg borca nisu uspjeli spasiti u bolnici.

Nakon što je bračni par zajedno proveo večer s tragičnim krajem, pokrenuta je istraga, a sumnja se na to da Pisarev nije preminuo prirodnim putem. Prije večeri u kojoj se dogodila drama, nije imao problema sa zdravljem.

Za sada se još ne zna što je od stvari koje je Pisarev unio u organizam izazvalo tragediju koja je odjeknula. Priča se o lubenici, spominje se da su možda kobni bili i lijekovi koji su sadržavali otrov, a više informacija otkrit će istraga.

Istražitelji će se baviti i odgovorom na pitanje kako je došlo do toga da Pisarev dobije otrovanu hranu, s mogućnošću da se u ovom slučaju radi o ubojstvu.

"Alexander Pisarev is the standard of friendship, decency and courage of a Russian person," his team said in a statement mourning the fighter's death. https://t.co/E1hDC8YzZi

— Newsweek (@Newsweek) November 1, 2022