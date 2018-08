ISPOVIJEST BIVŠEG UFC-ovog PRVAKA: ‘Pokušao sam se objesiti, preživio sam i upoznao Krista’

Bivši UFC-ov prvak bantam kategorije Cody Garbrandt (11-2-0) otkrio je nepoznate detalje iz vlastitog života. Naime, Garbrandt je imao jedan od najbržih uspona u UFC povijesti. Trebalo mu je nešto manje od dvije godine da bi od prve borbe došao do one za titulu prvaka. Ključna je bila on protiv Thomasa Alemide u svibnju 2016. godine.

UFC zvijezda progovorila je o odrstanju, ali i trenutku kada si je zamalo oduzeo život, za YouTube kanal I Am Second, koji promiče stav da je Isus Krist uvijek an prvom mjestu. Započeo je priču te vrlo brzo došao do djela o svom bratu Zachu.

On je, inače, stariji godinu dana i uz njega je tijekom svake borbe, a Cody je često naglašavao da je upravo on jedna od najvažnijih osoba u njegovom životu. Ipak, nikad nije otkrio kako su postali toliko bliski, a priča nikako nije dosadna.

Cody je krenuo otkrivši kako je njegova obitelj izuzetno kompetitivna. Njihov običaj bio je odlaziti na boksačke mečeve njegovog strica, a onda bi gledali i djeda kako se u publici tuče s nekim.

“Od prvog dana nam je to bilo normalno. Moj brat i ja smo vrlo rano stvorili neki kompetitivan duh, borili smo se od malih nogu i zbog najmanjih stvari. On je uvijek bio veći i jači od mene. Borili smo se jako puno puta i znalo je to biti jako nasilno. Jednom je došlo do tuče gdje sam vidio kako će me napasti i primijetio sam nož u sudoperu. Kako je zamahnuo tako sam ga posjekao sve do kosti. Vidio je što se dogodilo i nabio mi je glavu u pećnicu razbivši staklo po cijeloj prostoriji. Zatim je zamotao prst i otišao leći kao da se ništa nije dogodilo.

Naša posljednja tuča bila je kada sam ja imao 17, a on 18 godina. Potukli smo se zbog sendviča. Eskaliralo je kod moje bake i onda smo otišli izvan grada u napuštenu kuću gdje smo se inače znali boriti, daleko od očiju policije i nekoga tko bi to mogao spriječiti. Trajalo je oko 45 minuta i bila je to borba u kojoj netko može umrijeti. Potpuno me razbio, lice mi je bilo krvavo, šake natečene, ali sam prvo put vidio da je i on smrtnik. Pogodio sam ga, počeo je teturati i onda me pogledao kao da želi reći da mali Cody napokon zna udariti. Ipak, on je moj najbolji prijatelj i moja srodna duša cijeli život. Sve što smo prošli me učinilo čovjekom i borcem kakav sam danas. Uvijek je bio tu za mene”, prisjetio se Cody.

Cody je tijekom odrastanja imao i problema s delikvencijom te je završavao na policiji i u popravnim domovima. Priznaje da je bio daleko od uzornog mladića, unatoč tome što su ga u školi poznavali kao uspješnog hrvača i prespektivnog sportaša. Sljedeći dio priče nikada nije ispričao u javnosti:

“Postoji dio priče gdje je Zach bio ključan dio mog života. Hrvanje mi je bilo sve u životu i glavni cilj mi je bio postati državni srednjoškolski prvak. Uspio sam na prvoj godini, na drugoj sam bio poražen, a na trećoj sam bio ozlijeđen. U jednom trenutku sam se osjećao kao da sam izgubio volju i našao sam se u lošoj situaciji. Počeo sam se drogirati i partijati. Počeo sam živjeti potpuno bezbrižno i to me je gotovo pojelo.

Mislio sam da je moja cesta došla svom kraju i jedno vrijeme sam bio na jako mračnom mjestu. Krenuo sam se objesiti, ali onda se pojavio moj brat i spasio mi je život. Ovo je prvi put da govorim o tome i ne mogu objasniti koliko sam mu zahvalan. Ušao je, snažno me zagrlio, sjeo sa mnom, plakao je sa mnom. To je bio ključni trenutak mog života i trenutak kad smo se maksimalno zbližili.”

Nakon toga pronašao je i spas u religiji i Bogu. Krenuo je dolaziti s bratom u crkvu “služiti Bogu i učiti kako mu biti bliži”. Bio je to početak njegovog odnosa s Bogom.

“U mnogim periodima životima bio je uz mene i vodio me. Viša sila je ono što je uz mene, a ta viša sila je Isus Krist i znam kako je on uvijek uz mene”, istaknuo je Cody.