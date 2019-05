IMA LI ŠANSE DA GLEDAMO HRGOVIĆA S VELIKANIMA? Evo što o tome kaže ponajbolji svjetski promotor

Mnoge je očarao svojim brzim riješenjem sinoćnjeg meča protiv Grega Corbina. Među njima su osim kolega mu boksača i navijača – promotori. Filip Hrgović mogao bi se uskoro naći u ringu s najvećim imenima svjetskog boksa u teškoj kategoriji. O tome kolike su šanse da u skoro vrijeme dođe na megdan primjerice, Anthonyju Joshui, za Večernji list govorio je promotor Eddie Hearn.

“Kada mi je došao Sauerland i kazao da bi voljeli imati što više borbi za Filipa i da to bude i u Americi, bio je to lako dogovoren posao. Jer, kada sam se počeo raspitivati za Filipa, Joshuin trener Rob McCraken rekao mi je da je to jako dobar teškaš, a slično su o Filipu govorili i Anthony Joshua i Joe Joyce.”

Dobro, može li taj Joshua onda…? Ili barem netko iz njemu srodnog ešalona boraca…

“Trener i borac moraju reći kojim ritmom žele ići. Ako Filip odmah želi Povetkina i slične borce, mi to možemo organizirati, no pitanje je je li to pametno. No, neka on ima još barem jednu borbu kao što je ova s Corbinom pa, ako sve to dobro prođe, tek onda možemo razmišljati o borbama protiv boraca kao što su Povetkin, Parker, Joyce, Chisora…”

“Borba protiv Joshue se može, recimo, negdje za dvije godine, jer Anthony ima neke obvezne obrane pojaseva, a želi biti i neosporeni i objedinjeni svjetski prvak. Osim toga, u međuvremenu i Filip mora postati zvijezda jer onda je to borba koja je svima i svugdje zanimljiva. Joshua želi velike i uzbudljive borbe, a borba protiv Filipa bila bi nevjerojatna. Obojica su veliki teškaši koji su brzi i udaraju jako, koji vole izmjene udaraca. Držim palčeve da se ta borba jednog dana i dogodi”, rekao je Hearn.