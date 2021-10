HRVATU PROPALA PRILIKA KARIJERE! ‘Ovo je teška situacija, nisam zadovoljan!’

Autor: F.F

Bivši svjetski prvak Lucas Browne trebao je biti sljedeći protivnik hrvatskog boksača Alena Babića. Dvojac se trebao boriti u Londonu 30. listopada.

Babić je potvrdio kako od tog meča na kraju neće biti ništa, ali nije otkrio zbog čega mu je otkazana prilika karijere. Bio bi to najveći test u profesionalnoj karijeri hrvatskog boksača, ali nažalost morat će čekati novu priliku.

I sam ‘The Savage‘ najavljivao je ovo kao borbu karijere, a nakon osam nokauta u isto toliko profesionalnih mečeva, Babić je trebao okušati svoju snagu protiv svjetskog WBA prvaka iz 2016. godine.

Teški trenuci

“Gledajte, ne zna se hoće li biti taj protivnik. Neka druga saznanja su isplivala pa se sad preispituje njegovo mjesto u našem meču. To vam je mala ekskluziva, najvjerojatnije ćemo tražiti novog protivnika”, otkrio je Alen za Hrvatski boksački savez.

Babić je pretrpio i zarazu korona virusom u rujnu te je bio van pogona tjedan dana, ali se osjeća odlično.

Alen Babic threw 438 punches in five rounds 😳 pic.twitter.com/rHZGdPUhGv — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 7, 2021



“Nisam zadovoljan time, imamo 15 dana do meča, a ja nemam protivnika. To je teška situacija, ali to je sve dio profesionalnog boksa. Ja sam na to bio spreman, nije me previše iznenadilo, ali izgleda da Browne neće biti u protivničkom kutu”, zaključio je.









Ove godine ‘The Savage’ se borio s Britancima Damianom Chambersom i Markom Bennettom te je u oba meča slavio nokautom.