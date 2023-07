Hrvatski susjedi žele borilački meč težak milijarde: Ministar izašao s ponudom

Ljeto je često idealna pozornica za različite borilačke spektakle, pa i one čudne, kada se za puno novca tuku Floyd Mayweather i Conor McGregor, a sada se priča o meču u kojem se uopće ne bi susreli profesionalni borci, ali svejedno bi se u borbi našle milijarde.

Razlog za to leži u potencijalnom susretu u kojem bi milijarderi Elon Musk i Mark Zuckerberg jedan protiv drugoga testirali borilačke vještine, a za organizaciju je zagrijan Dana White, prvi čovjek UFC-ja, najjače svjetske organizacije mješovitih borilačkih vještina.

O tome smo već pisali, a kako donosi američki TMZ, postoji šansa da se meč organizira u hrvatskom prekomorskom susjedstvu, u Italiji.

Kako piše TMZ, s takvom ponudom izašao je Gennaro Sangiuliano, talijanski ministar kulture, a borba bi bila održana u rimskom Koloseju, na velikoj pozornici koja bi ugostila dvojicu milijardera.

O tome je u javnost pustio informaciju i Elon Musk, tvrdeći da je glavni talijanski grad u igri za domaćinstvo meča.

Elon Musk says there is a chance his fight with Mark Zuckerberg might happen in a coliseum‼️😳 pic.twitter.com/PtNe9IQ7vM

— RapTV (@Rap) June 30, 2023