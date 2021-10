HRVATSKI BORAC NAKON BOLNOG PORAZA: ‘Uzdrmao me, što da radim!? Nisam vidio tu nogu!’

Autor: P.V.

Filip Pejić upisao je drugi poraz u nizu. Daniel Rutkowski opravdao je status favorita i veliki potencijal te je savladao našeg Pejića nokautom u drugoj rundi.

Filip se oglasio na svom Instagram profilu te je čestitao pobjedniku na zasluženoj pobjedi.

“Ekipa, evo prvi nokaut u karijeri. Jebiga, uzdrmao me i to je to. Šta da radim. Dobro sam i sve je dobro. Prva rundu smo tu negdje bili, u drugoj me uzdrmao i jebiga. Nisam vidio tu nogu uopće, niti sam bio spreman. Idemo dalje, takav je sport. Odvratan i zao. Nekad pobijediš, nekad izgubiš. Idemo dalje. Bojao sam se da će mi načeti rebra, no bio je bolji.”, napisao je Pejić.

‘Nema opravdanja, ekipa!’

Hrvat je ušao s ozljedom rebara te je nešto više pažnje usmjeravao ka tome da ne prima udarce na ozlijeđeni dio tijela.

“Hvala na podršci. Nema opravdanja ekipa. Tko je očekivao da će me pogoditi nogom u glavu? Znao sam kakvu ozljedu imam, no ušao sam u meč. Bio je bolji, gađao je gdje treba, pogodio me u glavu. Jednostavno nisam imao sreće. Ja se nadam da ćete me i dalje podržavati i pratiti. Idemo dalje.”, rekao je Pejić.

Filip je izgubio, drugi poraz u nizu, no doći će nova prilika, nova šansa za pobjedu…