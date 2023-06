Hrvatska večeras može dobiti novog prvaka! Antonio Plazibat u meču karijere

Baš se lijepo poklopila satnica za hrvatske navijače u Rotterdamu, od kojih će neki u pet dana imati priliku gledati čak tri velika sportska događaja, na kojima su glavni protagonisti naši sportaši.

Naravno dva od tri su utakmice Vatrenih, a jedan događaj je subotnji meč hrvatskog kickboksača Antonia Plazibata, za pojas privremenog prvaka u teškoj kategoriji organizacije Glory.

Antonio će se za naslov boriti protiv domaćeg borca Tariqa Osara, koji mu je ujedno momčadski kolega iz čuvenog Mike’s Gyma i višegodišnji sparing-partner.

Meč između Plazibata i Osara je predviđen od 20 sati po lokalnom vremenu, a pobjednik će dobiti pravo na borbu za pravi pojas protiv neprikosnovenog prvaka Verhoevena.

Najteža borba

“Borio sam se dosad jedino sa znancima na državnim natjecanjima, nismo bili prijatelji, ali smo se znali. Prvi put se borim protiv nekog ovakvog, najteža situacija, najgore, nemamo što reći”, rekao je Plazibat o večerašnjem meču, dok je Osaro izjavio:

