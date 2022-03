HRVATSKA SLAVI EUROPSKOG PRVAKA: Mladi Gabrijel (20) okrunio čudesni niz, u rukama je zlato!

Autor: I.K.

Sjajne vijesti stigle su iz Poreča, gdje je Hrvatska ugostila boksačko Europsko prvenstvo u uzrastu do 22 godina. Veliko veselje osigurao je 20-godišnji Brođanin Gabrijel Veočić, koji je na kraju odličnog turnira slavio naslov europskog prvaka u kategoriji do 75 kilograma.

Mladi hrvatski boksački talent iz Slavonskog Broda je do zlata došao nakon što je podijeljenom sudačkom odlukom u finalu turnira svladao Ramija Kiwana, 21-godišnjeg bugarskog predstavnika. Gabrijelu su pripale prve dvije runde, treća je otišla na stranu bugarskog boksača, no sveukupno veselje bilo je hrvatsko.

Dolaskom do novog uspjeha, Veočić je nastavio svoju seriju u kojoj je već osvajao medalje u europskoj konkurenciji.

Pamte se i bronce i srebro

Do sada, mladi Brođanin slavio je odličja u različitim dobnim kategorijama, a slavlje u Poreču donijelo mu je najveći uspjeh. Ranije pamti tri medalje s EP-a, broncu osvojenu 2016. u kadetskoj konkurenciji, srebro do kojeg je došao 2017. među juniorima, a zatim i broncu iz 2019. među mlađim seniorima.

Veočić je lani bio u akciji i na Svjetskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji, održanom u Beogradu. Došao je do četvrtfinala, a u potrazi za novim korakom na tom turniru svladao ga je Kubanac Yoenlis Hernandez Martinez.

Još dva hrvatska odličja

Ranije na SP-u u Poreču, Hrvatska se veselila medaljama koje su osigurali Nikolina Ćaćić i Noa Ježek.

Ćaćić je bila srebrna u kategoriji do 52 kilograma, a Ježek je došao do bronce u kategoriji do 71 kg.