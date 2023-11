Hrvatska se ponosi Stipom, jer ovo što je sad napravio samo je dokaz kako se voli domovina

Autor: Dnevno GIŠ

Hrvati iz dijaspore, kojih sada sigurno ima duplo više nego onih u domovini, imaju veliku ljubav prema domovini svojih roditelja, djedova ili pradjedova i često svjedoče svoju vezanost prema Lijepoj našoj.

Jedan od njih je i najjači čovjek na svijetu, majstor mješovitih borilačkih vještina i naše gore list Stipe Miočić, kojem je nedavno oduzeta prilika da se bori za pojas u teškoj kategoriji UFC-a, nakon što se ozlijedio Jones.





Naravno kako je Stipe bio razočaran, na pitanje u jednom intervjuu odgovorio je kako se osjećao kao da ga je netko pogodio u genitalije, a onda se pomirio sa sudbinom i napravio nešto čime se pohvalio na društvenim mrežama.

Nova tetovaža

Miočić se tako na svojem Instagram profilu pohvalio s novom tetovažom na ramenu, a motiv koji je odabrao najbolji UFC teškaš u povijesti je hrvatska šahovnica.

Stipe će tako na ramenu ponosito nositi hrvatski grb, a svojim pratiteljima je poručio kako tetovaža još nije gotova, tako da čekamo i objavu gotove tetovaže na Miočiću.

Foto:instagramscreenshot

Kako često naglašava svoje korijene nije niti čudno da je Stipe baš šahovnicu odabrao za motiv, a ljubav prema domovini usadio mu je otac Bojan:









“Mi smo našoj djeci stalno govorili da ne smiju zaboraviti hrvatske korijene. Nažalost, ima američkih Hrvata koji to zaborave. Stipe za mene nije američki Hrvat, nego je Hrvat jer su mu i otac i mati Hrvati”.

Hrvatski korijeni

Stipe Miočić rođen je u Euclidu, u američkoj državi Ohio, 1982. godine, no njegov otac je rodom je iz Rtine u Zadarskoj županiji, dok je Stipina majka, Kathy, rodom iz Cetingrada u Karlovačkoj županiji, a emigrirali su u SAD poslije drugog svjetskog rata.

Miočić se u mlađim danima divio Cro Copu Mirku Filipoviću, čak su neko vrijeme i zajedno trenirali, a na početku karijere nosio je i gaćice s kockastim uzorkom, kao i Mirko.

Kada je obranio naslov protiv Alistaira Overeema, Stipe je nakon meča poručio svojim hrvatskim navijačima kako zna da “nikada nije sam jer iza sebe ima domovinu punu ratnika”, a u Cleavlendu dugo se slavilo u noć uz pjesme Marka Perkovića Thompsona.









Stari problemi

John McCarthy, jedan od najpoznatijih sudaca u povijesti slobodne borbe i veliki MMA autoritet, pojasnio je odluku UFC-a da američkom borcu hrvatskih korijena ne organizira zamjensku borbu u kojoj bi dobio šansu još jednom uzeti vrh divizije.

“Njegove godine su glavni razlog, a ima već 41. UFC gleda što im može ponuditi i zna da to nije netko na kome mogu graditi budućnost teške kategorije. Da, on je nekoć bio njihov prvak i ima najdulji niz kao prvak teške kategorije. To su argumenti koje će iskoristiti da prodaju borbu, ali UFC smatra da ne može nastaviti prodavati njegove borbe na temelju toga.

Mislim da se UFC pribojava da Miočić ne osvoji privremenu titulu. Jones nije bio tu kada ga je Miočić trebao i Stipe bi se nakon osvajanja privremene titule mogao jednostavno povući i pomisliti: ‘Zapravo sam osvojio titulu prije odlaska u mirovinu, Jones jednostavno nije bio spreman boriti se.’ To bi stvorilo ogromne probleme UFC-u”, mišljenja je slavni sudac.