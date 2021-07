HRVATSKA IMA ZLATO! KAKAV PREOKRET! Evo kako je zlatna Hrvatica u tri sekunde ispisala povijest!

Autor: I.K.

Matea Jelić osvojila je zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju! Na kraju svojeg fantastičnog nastupa u glavnom japanskom gradu, Matea je u finalu natjecanja u taekwondou u kategoriji do 67 kilograma u napetoj završnici borbe s 25:22 slavila protiv Britanke Lauren Williams, koju je bodovno prestigla u posljednjim sekundama!

Bravo, Matea, stigla je druga hrvatska medalja u sjajnom danu u Tokiju, i to ona zlatna – ovaj dan se neće zaboraviti!

Sjajna 23-godišnjakinja iz Knina je svoj zlatni niz zaključila u nevjerojatno napetoj završnici protiv Britanke koja je 15-ak sekundi do kraja imala prednost. Williams je vodila 21:15, no nakon toga je Matea u velikoj ofanzivi izvela preokret koji je donio fantastični uspjeh.

Prvo olimpijsko zlato u taekwondou

Jelić je svojom zlatnom serijom osigurala najveći uspjeh u povijesti hrvatskog taekwondoa, koji je do sada imao četiri bronce, računajući i odličje koje je ranije danas u muškoj kategoriji do 80 kg osvojio Toni Kanaet.

Bila je to i kruna karijere velikog hrvatskog trenera Tonija Tomasa, koji je na svojim trećim OI proslavio najveći uspjeh. S ranijih Igara, Tomas je u svojoj trenerskoj kolekciji do sada imao broncu u suradnji s Lucijom Zaninović 2012. u Londonu, dok je sada u rukama sportašice s kojom radi i najsjajnija medalja. S obzirom na to da u splitskom Taekwondo klubu Marjan ima suradnju i s Tonijem Kanaetom, za Tomasa je ovo bio dvostruko slavljenički dan.

Pobjednička serija zlatne Kninjanke

Prije nego je u završnici napetog finala ‘slomila’ Britanku Williams, zlatna Hrvatica Jelić je u dolasku do završne borbe bila uvjerljiva u tri svoja ranija nastupa.

Sve je počelo rano jutros po našem vremenu, kada je Matea s 22:2 bila uvjerljiva protiv Haićanke Lauren Lee. Nakon toga, zlatna Kninjanka je u četvrtfinalu pokazala više od Brazilke Milene Titoneli (30:9), a u polufinalu je prošla izazov koji je pred nju postavila Amerikanka Paige McPherson (15:4). Finale protiv britanske predstavnice zaključilo je dan kakav se ne zaboravlja.