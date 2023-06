Hrvaticu pokrali protiv Srpkinje, žestok istup srpskog trenera: ‘Sladimo se ovom sramnom ‘pobjedom’

Autor: Ivor Krapac

Bolan poraz na Europskim igrama ostaje u pamćenju hrvatskoj boksačici Sari Beram, koja se nadala medalji i osiguranju plasmana na Olimpijske igre dogodine u Parizu, no šansa je propala kontroverznim porazom protiv srpske predstavnice Natalije Šadrine.

Srpska boksačica koja je rodom iz Rusije prošla je dalje nakon što je Sara Beram bila oštećena, a nakon poraza, hrvatska predstavnica to nije skrivala, između ostalog, i odlukom da protivnici ne pruži ruku poslije razočaravajućeg raspleta o kojem smo pisali.

Nakon ovakvog raspleta, sa svojim pogledom javio se srpski trener Miodrag Milić, koji je svojedobno radio s reprezentacijom svoje zemlje, a ovom prilikom, iz svojeg kuta gledanja, nije štedio riječi zbog situacije koja je pogodila hrvatsku boksačicu.





‘Diskvalifikacija lebdjela u zraku’

“Susjedi su na nož dočekali odluku u lakoj kategoriji, u kojoj je ‘naša’ Ruskinja Natalija Šadrina na zaista čudan način svladala u svemu od nje bolju Hrvaticu Saru Beram. Za to okrivljuju suca u ringu iz Kazahstana koji je Hrvatici u drugoj rundi prestrogo dodijelio dvije javne opomene i od tog trenutka joj faktički ‘vezao’ ruke, jer je diskvalifikacija poslije toga jednostavno lebdjela u zraku”, napisao je srpski trener u objavi na Facebooku.

“Slučajno ili ne, isti taj sudac je prije dva dana u meču između ‘našeg’ Rusa Šendrika i Moldavca u kojem je odluka bila 3-2 svojim glasom praktički odredio pobjednika, dodijelivši pobjedu Šendriku”, nastavio je Miodrag Milić, spominjući kako je vidio sporno suđenje.

“Zvalo me 10-tak ljudi koji u Srbiji rade u boksu s istim pitanjem, jesam li gledao meč i koji je moj komentar. Nisam znao što bih im rekao, a da svojim odgovorom ipak ‘ostanem patriot’. Osobno mislim da je taj ‘posao’ odradio naš prvi trener, inače Kazahstanac, koji je vjerojatno dobar poznanik sa spomenutim djeliteljem ‘nepravde’. Ja bih međutim osobno više volio, a vjerujem i svi Vi, da je on umjesto ove ‘namještaljke’ malo bolje pripremio naše, srpske boksače, za što je inače i plaćen, pa da makar netko od njih prođe do same završnice i uključi se u borbu za eventualnu olimpijsku kvalifikaciju”, nastavio je srpski trener.

O meču hrvatske boksačice bio je jasan.

“Ovako, ‘sladit ćemo’ se ovom sramnom ‘pobjedom’ i bit ćemo sretni što će jedna mala neiskvarena duša, tamo negdje u Zagrebu, noćima plakati zbog grubo srušenog sna o olimpijadi, zbog nasilno oduzete pobjede i godinama sanjanog ‘Olimpa'”, nastavio je srpski boksački stručnjak.

“Ja, koji sam srpskim boksačima sekundirao na preko 3000 (tri tisuće) međunarodnih mečeva, koji sam nebrojeno puta osjetio brutalnost ‘sudačke odluke’. Ja koji je poslije nezasluženog poraza Baneta Stankovića od svjetskog prvaka, Talijana Domenica Valentina na SP u Bakuu 2011 isto tako (zajedno s cijelom momčadi) satima plakao, u ime svih koji se trude u boksu, svih pravih boksačkih, viteških šampiona koje je Srbija iznjedrila, eto, molim susjede za oprost!”, nastavio je Milić.









“Neka znaju da nismo svi isti. Da nismo svi satkani od prostakluka, lukavstva i prevare. Gore glavu Saro. Pobjeda ti je oteta!”, zaključio je srpski trener u svojoj objavi punoj emocija.