HRVATICA NOMINIRANA ZA NAJBOLJU NA SVIJETU! ‘Bila bi velika stvar da to osvojim’

U 2022. godini Hrvatska je imala lijepe uspjehe na raznim sportskim terenima, a među njima je i dvostruka svjetska prvakinja 28-godišnja Judašica Barbara Matić iz splitskog JK Pujanke.

Barbara je nominirana od strane Međunarodna džudo federacija (IJF), koji su u četvrtak objavili nominacije za najbolje džudašice i džudašice svijeta za 2022. godinu,

“Iznimno sam zadovoljna kako je završila 2022. godina, ovo je zaista poput šlaga na torti. Biti proglašena odnosno ući u završni krug s pet najboljih judašica na svijetu stvarno je velika stvar. Presretna, prezadovoljna i ponosna sam na tu nominaciju. Bila bi velika stvar da to osvojim, ali ja sam već s trenutnom situacijom iznimno zadovoljna. Iskoristila bi priliku te se zahvalila svim navijačima na velikoj podršci i nadam se da će me podržati i ovaj put”, izjavila je Matić s priprema u Austriji.

Glasujte za Barbaru

Glasovanje na web stranici IJF-a započelo je u četvrtak i traje do kraja siječnja, a glasati može OVDJE.

Uz Barbaru Matić, nominirana je i 21-godišnja Zagrepčanka Lara Cvjetko u kategoriji ‘Zvijezda u usponu’, a finale Barbare i Lare sa SP-a u Taškentu u kategoriji nominirano je za “Najbolji trenutak u 2022. godini“. U kategoriji „Trenersko postignuće“ (Coaching Achievement of the Year 2022) nominirani su Vladimir Preradović i Dragan Crnov.

Congratulations to our 2022 Female Judoka of the Year nominees! 🥋 #JudoAwards

🇯🇵 Uta Abe

🇫🇷 Romane Dicko

🇧🇷 Rafaela Silva

🇭🇷 Barbara Matic

🇧🇷 Mayra Aguiar

Voting TOMORROW at https://t.co/dEW2rRe1Yf !

🗳Voting from 12th January to 31st January

🏆Winners announced 5th February pic.twitter.com/pfsDjx0LVi

— Judo (@Judo) January 11, 2023