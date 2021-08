HRVATI SU U NALETU! Kakva berba medalja, slavi i sestra zlatne Matee

Autor: I.K.

Nedugo nakon Olimpijskih igara u Tokiju koje su donijele zlato Matee Jelić i broncu Tonija Kanaeta, hrvatski taekwondo ponovno slavi. Ovih dana razlog za veselje dolazi s Europskog prvenstva dvaju uzrasta u Tallinnu, u konkurenciji natjecatelja dobi do 21 godine i kadeta, s jakim hrvatskim ‘začinom’.

Na europskom kadetskom prvenstvu je među uspješnima bila i Ivona Jelić, mlađa Mateina sestra, koja je osvojila broncu u kategoriji do 59 kilograma.

Još bolje vijesti donijele su dvije zlatne hrvatske predstavnice. Magdalena Matić bila je najbolja u kategoriji iznad 59 kilograma, a Petra Uglešić slavila je u kategoriji do 33 kilograma. Hrvatski kadetski učinak upotpunile su Petra Mršić srebrom u kategoriji iznad 59 kilograma i Tea Božić broncom u kategoriji do 55 kg.

Odličan učinak i starijih

Na EP-u uzrasta do 21 godina, Josip Bilić Pavlinović bio je srebrni u kategoriji do 87 kilograma, a medalje istog sjaja osvojili su i Josip Teskera u kategoriji do 54 kg te Paško Božić u teškoj kategoriji, iznad 87 kg.

Među hrvatskim predstavnicama, Helena Dujmić bila je brončana u kategoriji do 53 kilograma, a Ariana Oreč osvojila je broncu u kategoriji do 67 kg.