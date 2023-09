Hrvat zaprijetio velikom prvaku: Rijetki su očekivali da će Željko ovo napraviti

Puno je velikih večeri bilo u hrvatskom sportu nakon osamostaljenja, a jedna od velikih dogodila se prije četvrt stoljeća. Prošlo je 25 godina od meča u kojem je Željko Mavrović napadao svjetski teškaški naslov po WBC-u, u okršaju s velikim Britancem Lennoxom Lewisom, a od svih napetih trenutaka tijekom 12 rundi, najviše se pamti ono što se zbivalo u sedmoj.

Lewis je na koncu slavio na bodove, jednoglasnom odlukom sudaca, no ovaj meč u američkom Uncasvilleu mogao je otići i na stranu hrvatske ‘Šake sa Srednjaka’, s kritičnom situacijom za protivnika u sedmoj rundi.

Rijetki su očekivali da će Mavrović zaprijetiti jednom od najvećih u povijesti, no hrvatski as pokazao je da nije slučajno došao do 27-0 u profesionalnoj karijeri u tom trenutku, uključujući osvajanje i obrane europskog naslova prije nego je napao svjetski ‘tron’.

Lennox Lewis je u sedmoj rundi mogao pasti, no nekako je ostao na nogama i zadržao se u igri za svoj novi zalet do kraja meča.

Mavrović ga je opasno pritisnuo, sjelo je nekoliko opasnih Željkovih udaraca nakon što su bili u klinču, Lewis je završio na konopcima u teškoj situaciji, no izostao je završni udarac prije nego se Britanac othrvao i krenuo uzvraćati prije kraja runde.

Bio je to jedan od trenutaka koji se pamte iz velikih večeri hrvatskih sportaša, a za Mavrovića, ispao je i najznačajniji u karijeri s obzirom na to da se već mogla ‘namirisati’ velika pobjeda.

Ipak, izostao je završetak serije koji bi velikog protivnika poslao na pod. Za hrvatskog boksača su za utjehu ostale pohvale zbog onog što je pokazao u ringu, ali nije bilo nastavka serije i pobjede kojom bi Mavrović okrunio karijeru.

Lennox Lewis and Željko Mavrović exchange shots during their title fight in #Connecticut in 1998. Most thought Lewis would win with ease, but the Croatian surprised all with his determined effort. Lennox prevailed by 12 round unanimous decision. #Heavyweight #History #Boxing pic.twitter.com/rqbbuICoJP









— Heavyweight History (@HVYWeightHeroes) February 10, 2022