HRVAT U BORBI ZA TITULU: Alen Babić za pojas protiv neporaženog Poljaka

Velike vijesti na početku nove godine dobio je naš boksač Alen Babić, koji će napokon dobiti priliku boriti se za prvaka svijeta u bridger kategoriji.

Prvak svijeta bridger kategorije, Kolumbijac Oscar Rivas, zbog ozljede je napustio poziciju prvaka, a spominje se i moguće umirovljenje pa je tron je ostao ispražnjen.

Babić osvajanjem WBC silver pojasa postao nominalni izazivač Rivasa, a kako je Rivas ispao iz igre, boksački insajderi javljaju da bi meč trebali odraditi Babić i Lukasz Rozanski iz Poljske.

Neporaženi Poljak

Rozanski se trebao boriti s Rivasom, kao posljednji protivnik prije Babića, ali je njihov meč, koji je planiran za ljeto prošle godine na kraju otkazan.

Rozanski ima 36 godina i do sada odradio 14 profesionalnih mečeva u kojima je pobijedio, od toga 13 puta nokautom, no do sad je sve mečeve imao Poljskoj.

The WBC have now officially ordered Alen Babic vs Lukasz Rozanski for the vacant WBC bridgerweight belt after existing champion Oscar Rivas was sidelined due to a detached retina, according to Rozanski's promoter Andrzej Wasilewski.

