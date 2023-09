Screenshot: Instagram/Alen "The Savage" Babić (alenthesavagebabic)

Hrvat teško izgubio, onda se oženio, sad ima novi moćni plan u ringu

Autor: Ivor Krapac

Prošlo je nešto više od pet mjeseci otkako je Alen Babić doživio prvi poraz u profesionalnoj boksačkoj karijeri. Dogodio se u drugoj polovici travnja protiv Poljaka Lukasza Rozanskog u borbi za naslov svjetskog prvaka u ‘bridger’ kategoriji po WBC-u, a nakon tog bolnog poraza prekidom u prvoj rundi, 32-godišnji Hrvat najavljuje povratak u ring.

Plan je da se to dogodi vrlo skoro, do kraja godine, ali to nije jedino što Babić želi.

Hrvatski boksač poznat po nadimku ‘The Savage’, ‘Divljak’, javio se iz Splita s fotografijom iz ringa, a uz njega su domaći boksački adut Petar Milas i Srbin Miljan Rovčanin. Babić je napisao na čemu se radi.





Tri glavna cilja

U planu hrvatskog ‘Divljaka’ su tri glavne stvari, dolazak u bolju formu nego je ikad imao, meč do kraja 2023. i najmanje četiri borbe u idućoj godini.

“Sve ću dati da ostvarim ovo što sam naveo”, napisao je Babić na Instagramu.

Poslije poraza od Rozanskog, Babić najavljuje skori novi ulazak u ring, a u međuvremenu, ovog ljeta doživio je osobnu sreću zbog ulaska u brak sa zaručnicom Klarom Vukojević na misnom i svadbenom slavlju u Rovinju, s izricanjem sudbonosnog ‘da’ u crkvi Svete Eufemije.

Sada je vrijeme za povratak poslu. Babić će u svojem narednom nastupu u ringu tražiti 12. pobjedu u profesionalnoj karijeri, sa željom da u drugi plan gurne razočaranje protiv Rozanskog iz travnja.