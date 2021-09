HRVAT SE OGLASIO NAKON PORAZA: ‘Udarac nisam vidio, pukao mi je bubnjić’

Autor: J.Č

Tony Yoka pobijedio je nokautom našeg Petra Milasa nakon sedam rundi u Parizu.

Iako se časno i dostojno borio, Yoka je ipak bio prevelik zalogaj za Splićanina.

“Nije bio plan izgubiti, došao sam pobijediti. Udarac nisam vidio, žao mi je što sam iznevjerio fanove”, rekao je Milas.

Milas je, kao i što se očekivalo, bio brži te imao bolji rad nogu, no Yokin raspon ruku od 208 centimetara nije dopustio Milasu ozbiljniji udarac.

“Znao sam da ću biti brži, ali on drži udaljenost i dobro se pokriva. Mislio sam da će biti otvoreniji, da ću imati više prostora, no nije bilo tako.”

Bio je ovo prvi poraz (15-1) Milasa, no i kako sam tvrdi, prvi put u karijeri da je završio na podu od jednog udarca.

“Prošlo je nekoliko udaraca, ali nisam htio siliti. Plan je bio izdržati do sedme, osme runde i onda ispucati sve što imam. Prvi put u životu sam srušen na pod od udarca. Bio sam uzdrman, ali nikada još nisam bio na podu. Za sve postoji prvi put, žao mi je zbog toga”, nastavio je Milas pa zaključio:

“Tražio sam video da vidim koji je to bio udarac, nisam ga vidio, puknuo mi je bubnjić. Nisam zadovoljan ishodom. Možda sam bio dobar do nokauta, ali ne zanima me tko je on i što je on, mene zanima pobjeda. Uvijek to radim, žao mi je. Ponavljam, nisam vidio udarac.”