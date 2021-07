HRVAT NAPADA ‘PREVARANTA I KUKAVICU’: ‘Pričao je da će me dobiti, a onda je nestao!’, otkrio je i što slijedi

Autor: I.K.

Filip Hrgović još uvijek čeka svoj prvi meč u 2021. godini. Hrvatski teškaš nije bio u akciji u boksačkom ringu još od prošlog studenog, kada je svladao Amerikanca Rydella Bookera za dolazak do 12. pobjede u isto toliko nastupa u profesionalnoj karijeri.

Hrgoviću duga pauza pada sve teže, a svoju situaciju približio je u razgovoru za FavBet. Pričao je o svojoj budućnosti, ali i o stvarima koje su iza njega. Među njima, jedna od tema bio je Michael Hunter, američki teškaš s kojim se ove godine trebao sresti, a nakon što su pregovori već bili u zamahu, Hunter je odustao.

Hrvatski boksač nije skrivao što misli o tome. Pričajući o Hunteru, istaknuo je da se Amerikanac ponio kao prevarant i kukavica, a izdvojio je i što ga je osobito pogodilo.

Amerikanac okrenuo ploču

‘Govorio je da će me pobijediti i nokautirati, da nisam dobar, a onda, na dan potpisa ugovora, povukao se i nestao’, rekao je Hrgović o Hunteru za FavBet. Hrvatski teškaš dodao je da je preokret koji je izveo Amerikanac doveo do toga da su izgubili važno vrijeme.

Ovog ljeta, postojao je plan da protivnik bude Martin Bakole, teškaš iz DR Konga, no to je odgođeno jer je Bakole zatražio dodatni meč zagrijavanja prije Hrgovića. Postoji mogućnost susreta u listopadu ili studenom, otkrio je hrvatski teškaš, no dodao je da su u igri i drugi protivnici, Australac Demsey McKean i Šveđanin Otto Wallin. Traži se borba za poziciju prvog izazivača po IBF-u, što je Hrgović trebao imati i protiv Huntera prije nego se Amerikanac povukao.

Najavio meč u kolovozu

Hrvatski teškaš je u priči o mogućem susretu s Martinom Bakoleom spominjao listopad ili studeni kao termin, ali najavljuje da će se sigurno boriti i prije toga. Hrgović je za FavBet rekao da će u ringu biti 28. kolovoza, no nije poznato hoće li to biti borba zagrijavanja za meč za prvog izazivača po IBF-u ili će se okršaj za status prvog izazivača za svjetski naslov dogoditi već u kolovozu.