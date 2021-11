HRVAT NAKON POBJEDE KARIJERE NAPADA POJAS? Sada je i službeno odmah iza najboljeg na svijetu!

Najbolji hrvatski kikboksač Antonio Plazibat prije otprilike mjesec dana svladao je Benjamina Adegbuyija. Kao što su mnogi tada nagađali, Hrvat je pobjedom u ovom meču postao prvi izazivač za titulu.

Naime, Plazibat je u meču karijere dominantno svladao Adegbuyija u Gloryjevoj teškoj kategoriji i sada je službeno prvi izazivač za borbu protiv prvaka – Rica Verhoevena.

Nizozemac je prvak teške kategorije Gloryja još od lipnja 2014. godine, a prošlo je više od sedam godina otkako je posljednji put izgubio meč.

Verhoeven je pojas obranio protiv velikana poput Andersona Silve, Badr Harija (u čak dva navrata), Plazibatova protivnika Benjamina Adegbuyija, ali i Hrvata Mladena Brestovca.

Kickboxer Rico Verhoeven suffers a facial injury so gruesome his own phone wouldn’t recognise him… but still wins his title fight https://t.co/mQKiOStmYw

— MailOnline Sport (@MailSport) October 28, 2021